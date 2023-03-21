ВВС США запрашивают более 73 миллиардов долларов в рамках нового пятилетнего плана расходов для разработки и закупки нового бомбардировщика B-21, а также новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

По сведениям агентства, предполагаемые расходы на разработку и закупку B-21 в период до 2028 финансового года составят $35 миллиардов. Прогнозируемые затраты на разработку ракеты Sentinel составят $38,5 миллиардов, пишет Bloomberg. Предполагаемая дата поставки ракеты на вооружение - май 2029 года.

США представили B-21 в декабре 2022 года. Он призван стать новым основным стратегическим бомбардировщиком ВВС страны и ключевым элементом ее ядерной триады. В марте Пентагон сообщил, что в производстве находятся шесть таких самолетов. B-21 должен будет постепенно заменить находящиеся на вооружении американских ВВС бомбардировщики B-1 и B-2. Первый испытательный полет планируется провести до конца нынешнего года.

Мы публиковали фото нового стратегического бомбардировщика B-21.

Ранее в этом месяце компания Northrop Grumman провела успешные наземные испытания твердотопливного двигателя для первой ступени ракеты Sentinel. Планируется, что Sentinel сменит стоящие на вооружении США ракеты Minuteman III.