Первый полет американского стелс-бомбардировщика B-21 Raider состоится на несколько месяцев позже, чем предполагали ВВС США.

Об этом сообщает портал Defense News.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл на конференции в Вашингтоне отказался назвать причину задержки, но заявил, что она связана с организационными, а не техническими проблемами.

"Произошла задержка на несколько месяцев по внутреннему графику", - рассказал он, добавив, что программа все еще остается в рамках обещанных сроков.

В компании Northrop Grumman, которая ведет разработку самолета, сообщили, что все еще считают возможным провести первый полет B-21 в этом году.

"Программа остается в рамках требований правительства по бюджету, срокам и итоговым характеристикам", - заявили журналистам представители компании.

Экс-глава комитета Сената по вооруженным силам Дебора Ли Джеймс ранее рассказала, что это не слишком частое явление при разработке новых самолетов в США. Так, стоимость разработки предыдущего стелс-бомбардировщика B-2 Spirit настолько вышла из-под контроля, что Пентагону пришлось купить всего 21 самолет вместо 132 запланированных. С похожими проблемами столкнулись и при разработке истребителей F-22 и F-35.

Несмотря на то, что почти все данные о программе засекречены, Джеймс раскрыла ориентировочную стоимость одного В-21. Самолет-невидимка должен обойтись американскому бюджету в 692 миллиона долларов.

Напомним, в декабре прошлого года в США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Он должен сменить стоящий на вооружении стелс-самолет B-2 Spirit.

Всего планируется поставить в американские войска 149 таких бомбардировщиков. Они используются для нанесения ударов на сверхдальних расстояниях и применяются в том числе для прорыва систем ПВО.

А недавно ВВС США показали фото нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider для ударов на дальние расстояния.