В России заявили, что 20 марта в небе над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США направлялись в сторону ее границы.

Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

В воздух был поднят российский истребитель Су-35. После удаления американских военных самолетов истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы РФ не произошло.

Ранее CNN сообщал, что истребители НАТО второй раз за неделю перехватили самолеты РФ возле Эстонии. Два истребителя "Тайфун" перехватили российский военный пассажирский самолет Ту-134, который сопровождали два истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ан-12.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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