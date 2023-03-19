В пятницу, 17 марта, британские и немецкие истребители перехватили российские самолеты, летевшие вблизи воздушного пространства Эстонии.

Об этом говорится в заявлении Королевских военно-воздушных сил (RAF) Великобритании, сообщает CNN.

Два истребителя "Тайфун" перехватили российский военный пассажирский самолет Ту-134, который сопровождали два истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ан-12.

В заявлении ВВС Великобритании говорится, что подобный перехват не является чем-то необычным для самолетов НАТО. Но впервые в этом участвовала сводная группа британцев и немцев.

Также это второй подобный перехват у воздушных границ Эстонии на этой неделе.

Королевские ВВС публикуют фото российских самолетов.

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