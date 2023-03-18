Для НАТО наступит момент истины этим летом, на саммите в Вильнюсе. Там решится, смогут ли страны Альянса резко усилить расходы на оборону и выставить больше солдат на свой восточный фланг.

Об этом пишет газета Politico.

По данным СМИ, существует риск того, что не все союзники по НАТО выполнят свои обещания внести свой вклад в новые планы Альянса - в том числе по снабжению Украины.

Военачальники НАТО считают, что для обеспечения работы новой модели безопасности от Альянса потребуется выставить до 300 000 военнослужащих. И пока вопрос, захотят ли члены блока наращивать личный состав армий.

Второй вопрос - затраты на оборону. В 2014 году лидеры Альянса обязались в течение десяти лет тратить на оборону 2% ВВП. На саммите в Вильнюсе в июле лидеры должны будут определиться с новой целью. И теперь "двух процентов будет недостаточно", заявил газете высокопоставленный собеседник.

Эти деньги нужны в первую очередь на пополнение арсеналов Альянса, которые оказались опустошены войной в Украине. Но не все страны готовы наращивать инвестиции. В пример приводится Германия, которая из широко разрекламированного военного фонда в 100 миллиардов евро до сих пор не потратила ни цента, утопив этот вопрос в длительных дебатах.

Поэтому будущий саммит НАТО, который состоится 11-12 июля, уже называют "стресс-тестом" для Альянса.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия предлагает резко увеличить производство боеприпасов, чтобы обеспечить потребности Украины и свои собственные.

Также "Страна" рассказывала, что Белый дом внес в проект бюджета на следующий год шесть миллиардов долларов на поддержку Украины и союзников.