Бывший глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по мирному урегулированию в Украине.

Об этом Ишингер написал в колонке для газеты Tagesspiegel.

По его мнению, такая группа смогла бы "образовать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", если дело дойдет до переговоров Киева и Москвы. Ее могли бы создать США, Великобритания, Франция и Германия, а также другие страны ЕС и НАТО. Кроме того, в группе может принять участие ООН, считает немецкий дипломат.

Формирование группы необходимо, чтобы "предложить перспективу нарастающему хору критических вопросов в США, а также у нас в Германии", заявил Ишингер.

Группа по мирному урегулированию, по мнению политика, должна проводить регулярные заседания на уровне министров иностранных дел. В частности, она должна решать вопросы разведения сил или создания бесполетных зон.

При этом "речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины немедленной готовности к переговорам", что было бы равносильно капитуляции ВСУ.

Ранее Китай предложил план мирного урегулирования конфликта в Украине.

Однако многие на Западе его раскритиковали, в частности, США.