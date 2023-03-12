Немецкий дипломат призвал создать контактную группу по мирному урегулированию в Украине
Бывший глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по мирному урегулированию в Украине.
Об этом Ишингер написал в колонке для газеты Tagesspiegel.
По его мнению, такая группа смогла бы "образовать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", если дело дойдет до переговоров Киева и Москвы. Ее могли бы создать США, Великобритания, Франция и Германия, а также другие страны ЕС и НАТО. Кроме того, в группе может принять участие ООН, считает немецкий дипломат.
Формирование группы необходимо, чтобы "предложить перспективу нарастающему хору критических вопросов в США, а также у нас в Германии", заявил Ишингер.
Группа по мирному урегулированию, по мнению политика, должна проводить регулярные заседания на уровне министров иностранных дел. В частности, она должна решать вопросы разведения сил или создания бесполетных зон.
При этом "речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины немедленной готовности к переговорам", что было бы равносильно капитуляции ВСУ.
Ранее Китай предложил план мирного урегулирования конфликта в Украине.
Однако многие на Западе его раскритиковали, в частности, США.