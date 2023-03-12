В Эстонии суд арестовал на два месяца трех политиков, подозреваемых в "установлении связей с Россией против Эстонии".

Об этом передает телекомпания ERR.

По ее данным, одним из арестованных является лидер движения "Koos" ("Вместе") Айво Петерсон.

Всех троих задержали в ночь на 10 марта. Кроме Петерсона, это также Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. Петерсон и Роотси – граждане Эстонии, Андронов – гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии.

Государственная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с просьбой арестовать трех мужчин, подозреваемых в установлении отношений, направленных против Эстонской Республики. Суд согласился с требованием прокуратуры и признал подозрения в преступлении обоснованными. Суд установил, что, находясь на свободе, эти люди могут скрыться от уголовного производства и что существует риск того, что они продолжат совершать преступления. Суд постановил заключить мужчин под стражу на срок до двух месяцев. Постановление не вступило в силу и может быть оспорено в Таллиннском окружном суде.

Петерсон неоднократно выступал с заявлениями в поддержку действий России, а недавно посетил захваченные РФ регионы Украины.

Ранее мы сообщали, что Эстония рассматривает блокировку движения российских судов по Финскому заливу.

Также мы писали, что эта страна прорабатывает механизм передачи Украине замороженных российских активов.