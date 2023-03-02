Двое американцев арестованы в США за передачу авиационных технологий в Россию.

Об этом заявил в четверг в ходе брифинга помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод.

"Сегодня в Канзас-Сити прошли аресты двух граждан США. Они были арестованы за передачу американских авиационных технологий России", - сообщил он.

Деталей ареста он не привел.

В декабре мы сообщали, что Федеральный суд Германии в Карлсруэ арестовал сотрудника немецкой разведки по подозрению в государственной измене за передачу секретной информации сотрудникам российской службы безопасности. Сотрудники разведывательной службы узнали о вероятной госизмене в ходе разведывательной работы. Подозрения подтвердились после проведения внутренних расследований.

Позже выяснилось, что арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России сотрудник немецкой разведки должен был передать в РФ данные о местонахождении позиций HIMARS и позиций ПВО украинской армии.