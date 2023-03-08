Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 7 марта заочно арестовал владельца агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка по делу экс-главы ГФС Романа Насирова.

Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, Бахматюк подозревается в якобы даче 722 млн грн взятки Насирову, когда тот возглавлял ГФС, в обмен на ускоренное возмещение его компании НДС на 3,2 млрд грн.

Бахматюк, комментируя решение суда, заявил, что оно является грубым нарушением международного права.

"Решение о моем заочном аресте по делу Насирова является грубым нарушением международного права и бессмысленным продолжением попыток НАБУ обвинить меня хоть в чем-то. Такие противоправные действия унижают Украину как правовое государство и члена международного сообщества", - говорится в заявлении Бахматюка.

Бизнесмен напомнил, что предыдущее дело против него так называемое "дело Писарука" (по рефинансированию VAB-банка) фактически развалилось, а за годы следствия детективы НАБУ не смогли доказать его вину.

"Объявленное требование об экстрадиции по делу Писарука было совершенно незаконным – это признали австрийская прокуратура и уголовный суд города Вены своим решением, вынесенным в соответствии с частями 1 и 2 статьи 19 закона Австрии об экстрадиции и взаимной правовой помощи. Это новое дело, дело Насирова, к которому НАБУ пытаются меня вопреки фактам и здравому смыслу приплести, также является юридически бесперспективным, нелогичным, более того - абсурдным. Уверен, она тоже закончится ничем. А решение о заочном аресте так же противоречит нормам международного права, о чем прекрасно известно и прокурорам, и судьям, вынесшим такое неправовое решение", - заявляет Бахматюк.

По его словам, в этих событиях он видит наличие четкого мотива – давление на его бизнес с целью уничтожить его. Бизнесмен намерен защищать свое право в судах всех необходимых юрисдикций.

Напомним, в ноябре 2020 года Офис генпрокурора заявлял о незаконности попыток НАБУ экстрадировать Олега Бахматюка.

Также сообщалось, что Корбан рассказывал, зачем Богдан инициировал уголовные дела против Бахматюка.