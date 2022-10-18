НАБУ объявило о подозрении владельцу одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" (ведущий производитель яиц в Украине) Олегу Бахматюку по делу экс-главы ГФС Романа Насирова.

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов председатель ГФС (тогда этот пост занимал Насиров) якобы получил $5,5 млн и 21 млн евро неправомерной выгоды от владельца агрохолдинга за то, чтобы его компании возместили более 3,2 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Бахматюк эти обвинения отвергает и заявляет, что отдельные руководители НАБУ сводят с ним счёты.

"После отставки директора НАБУ Артема Сытника, внесенного в реестр коррупционеров НАПК, появилась надежда, что эра правового нигилизма, культивируемого в НАБУ, наконец пришла к закономерному завершению. Надежда, что НАБУ будет заниматься своими непосредственными обязанностями – разоблачением коррупции чиновников, а не сведением счетов с частным бизнесом. Сегодня НАБУ выдвинуло мне подозрение в "нарушении очередности" возмещения НДС. Причем подозрений в собственной законности возмещения нет", - заявляет Бахматюк в своём обращении.

По словам Бахматюка, экс-директор НАБУ Артем Сытник 6 лет незаконно "кошмарил" его бизнес по мотивам личной неприязни, так как советник его сестры был свидетелем по делу о коррупции Сытника.

Он напомнил, что 6 лет периодически НАБУ открывало и закрывало дела против компании.

"Одно из первых дел против меня заключалось в том, что моя компания якобы незаконно получила возмещение налогов при строительстве двух птицефабрик: "Авис" и "Чернобаевская" (последняя была крупнейшей в Европе). Суть дела заключалась в том, что детективы НАБУ решили, что этих фабрик не существует. И это несмотря на то, что об этих фабриках снимали телесюжеты, предприятия годами экспортировали продукцию высочайшего качества за границу и снабжали свежими качественными яйцами украинского потребителя. В результате это дело было закрыто из-за очевидной надуманности, а те, кто позволял себе кошмарить бизнес, продолжали получать свои сверхвысокие зарплаты", - сообщил Бахматюк.

Также, по его словам, НАБУ открыло дело о якобы хищении средств, предоставленных Нацбанком для рефинансирования VAB-банка.

"Это дело было открыто против меня и и.о. главы Нацбанка Писарука (сейчас он руководитель "Райфайзенбанка"). Это дело расследовалось 5 раз, 5 раз оно закрывалось следственными органами и по решению судей из-за отсутствия состава преступления было окончательно закрыто. Но в 2019 году это дело было незаконно возобновлено и передано в НАБУ бывшим заместителем Генерального прокурора Касько по указанию его тогдашнего руководителя Руслана Рябошапки. Что показательно, НАБУ открывало дело якобы из-за подозрений в заговоре между мной и тогдашним и.о. главы НБУ Писаруком. Тогда за Писарука вступились влиятельные международные финансовые структуры. Он даже выиграл суд против НАБУ. Но вопреки логике и закону, чтобы не упускать возможность "покошмарить" мой бизнес, НАБУ разделило это дело на два. Это уникальная вещь в истории юриспруденции: если мы в сговоре, как считает НАБУ, то как это можно разделять? Если же мы не в сговоре, дело нужно закрывать. Очевидно, что это дело также не имело под собой никакой криминальной подоплеки, а служило лишь инструментом для постепенного уничтожения нашей компании. И тоже, что логично, окончилась ничем", - заявил Бахматюк.

По словам бизнесмена, все эти события привели к проблемам с доступом холдинга к кредитным ресурсам. Из-за этого остановились 37 его предприятий, а около 13 000 рабочих мест были уничтожены по состоянию на начало 2021 года. Торговые дома в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Ираке, Либерии, Саудовской Аравии также были закрыты из-за невозможности финансирования их деятельности.

"Объем производства куриного яйца агрохолдингом "Авангард", входящего в состав группы компаний "Укрлендфарминг", сократился на 50%. Поголовье крупного рогатого скота, выращиваемого компанией, сократилось с 52 тыс. голов до 15,7 тыс. по состоянию на апрель 2021 года.

Уменьшение налогооблагаемой базы из-за уменьшения объемов производства привело к уменьшению поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней в сумме около 1 млрд грн по сравнению с предыдущим периодом", - рассказал Бахматюк.

По его мнению, за продолжением давления на его бизнес после ухода из бюро Артема Сытника стоит кум Сытника и руководитель детективов НАБУ Андрей Калужинский.

По словам бизнесмена, новое обвинение состоит в том, что якобы была нарушена очередность возврата НДС, при том что именно НДС возмещен законно.

"Создается впечатление, что есть задача привязать меня к любому делу, чтобы просто его возбудить. Это подозрение, как и все предыдущие, не будет иметь никаких правовых перспектив. Но будет иметь негативные последствия для компании и государства. Калужинский пытается добить то, что не смогли уничтожить оккупанты: предприятия, которые дают работу 13 000 работникам. Которые платят миллиарды налогов. Из-за уничтожения российскими агрессорами украинских предприятий уже существенно, на 20%, уменьшилось производство куриных яиц в Украине. И выросли цены. Если позволить кумам Сытника и дальше использовать НАБУ как инструмент мести, мы можем потерять и те предприятия, которым удалось выжить под бомбежками врага. И когда украинец будет покупать яйца по 20 грн за штуку, когда тысячи людей окажутся без работы, а бюджет недополучит огромные суммы налогов, виновными в этом будут не только российские оккупанты, но и представители НАБУ", - заявил Бахматюк.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, как главного детектива НАБУ Андрея Калужинского дважды отмазывали от смертельного ДТП.