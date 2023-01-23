Эстония рассматривает вариант блокировки Финского залива для движения российских судов. С этой целью правительство Эстонии собирается ввести в заливе прилежащую зону.

Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

Введение прилежащей зоны позволит проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии, заявил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.

"Представитель МИДа отрицательно ответила на вопрос о том, является ли более эффективное применение санкций в отношении России и задержание их нарушителей основным мотивом возможного введения прилежащей зоны", - сообщает Эстонское национальное телерадиовещание.

При этом ERR приводит слова эксперта по морскому праву из Тартуского университета Адександра Лотта, который говорит, что наказание нарушителей санкций может быть одним из скрытых мотивов такого шага.

"Безусловно, прилежащая зона в первую очередь как раз и предназначена для введения таких мер. То есть [для контроля] судов, которые каким-то образом нарушают таможенное или налоговое законодательство прибрежного государства. Прилежащая зона - наиболее эффективный способ призвать их к порядку", - сказал Лотт.

После введения прилежащей зоны Эстония сможет досматривать российские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и Кронштадта. В случае отказа допускать контролеров будет возможен запрет на проход через залив.

Правительство Эстонии поручило министерствам в течение месяца выработать свою позицию по поводу введения прилежащей зоны, которая позволит Эстонии применять свои законы и задерживать нарушителей в более широкой морской зоне.

Еще летом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к альянсу присоединятся Финляндия и Швеция. А совместная противоракетная оборона позволит странам НАТО при необходимости закрыть Финский залив.

Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал, что Россия начнёт наращивать группировку войск и вооружений (включая ядерные) на Балтике в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.