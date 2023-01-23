Эстония отдает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. Речь о буксируемых гаубицах FH-70 совместного англо- германско-итальянского производства. Их поставили на вооружение в 1976 году.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", – сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Правительство Эстонии приняло следующий и сейчас крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро:

десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30

тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм

сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф"с боеприпасами

средства поддержки артиллерийских подразделений

Таким образом, общая военная помощь в Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.

По данным открытых источников, у Эстонии 24 таких пушки. Ранее эта модель уже применялась в Украине.

Ранее "Страна" писала, как Эстония прорабатывает механизм передачи Украине замороженных российских активов.

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