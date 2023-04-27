Производитель БПЛА Bayraktar турецкая компания Baykar, которая собирается построить завод по производству дронов-камикадзе в Украине, презентовала барражирующий боеприпас самолетного типа Kemankes. Ним будут вооружать существующие и перспективные БПЛА этой фирмы.

Об этом сообщает турецкое издание savunmaSanayiST.

Боеприпас сможет нести полезную нагрузку до 6 кг при полной массе 30 кг и крейсерной скорости в 360 км/ч (максимальная скорость - два раза выше).

Дальность его связи - более 50 км, а дальше боеприпас летит к цели в автономном режиме благодаря автопилоту.

Боеприпасы Kemankes, которые будут использоваться от Akinci Ti̇ha, Bayraktar TB2 и Bayraktar TB3 Si̇ha имеют дальность действия более 200 километров.

Рабочая высота полета - более 5 км, время полета - 1 час. Габариты - 1,73 м в длину и 1,25 метра в ширину. Высота - 40 см.

В компании заявляют, что боеприпас будет оборудован оптической системой наведения, работающей на принципах искусственного интеллекта.

Место оператора Kemankes. Фото: Teknofest2023 Istanbul

Ранее президент Турции показал новейший танк Altay, против которого бессильны "Джавелины".

Напомним, что используемые ВСУ беспилотники Bayraktar TB2 планировали вооружить новыми более высокоточными и мощными бомбами.

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