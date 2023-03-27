Новый боевой турецкий беспилотник Bayraktar TB-3, который разработала и произвела компания Baykar, готовят к первому полету.

Об этом сообщил технический директор компании Сельджук Байрактар в своем Твиттер-аккаунте.

"Bayraktar TB3 считает дни до своего первого полета после своего старшего брата Kızılelma", - написал он.

Также техдиректор опубликовал фото нового беспилотника.

Новый беспилотник Bayraktar TB-3 сможет оставаться в воздухе фактически вдвое дольше своих предшественников - до 50 часов против 26-ти. В его разработке принимали участие и специалисты из Азербайджана. Эти БПЛА могут помочь не только на поле боя, но и при тушении пожаров, устранении последствий землетрясений, говорил Сельджук Байрактар.

Ранее мы писали, что в состав вооружения беспилотника Bayraktar TB2, который используют ВСУ в войне в Украине, ввели новый, более мощный, боеприпас.

Также сообщалось, что производитель "Байрактаров" надеется, что сможет предложить противоядие против иранских дронов-камикадзе.

Кроме того, мы писали, что летом прошлого года Эрдоган говорил, что Россия хочет сотрудничать в производстве Bayraktar.

Тем временем война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

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