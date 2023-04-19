В среду, 19 апреля, в США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.

Об этом информирует пресс-служба Военно-воздушных сил США.

Сообщается, что запуск баллистической ракеты происходил с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния.

При испытании Minuteman III была оснащена одной тестовой возвращаемой ракетой.

"Этот испытательный запуск является частью рутинной и периодической деятельности, призванной продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные испытания проводились уже более 300 раз, и этот пуск не является результатом текущих мировых событий.

Максимальная дальность полета Minuteman III достигает 13 тысяч километров.

Ранее мы писали, что в марте США провели статические испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которая пока находится в стадии разработки. Оружие должно заменить Minuteman III в качестве наземной части ядерной триады.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году в США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, разработанной компанией Lockheed Martin.