Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение во вторник, 2 мая.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил о заседании военного кабинета с ключевыми командующими и обеспечивающими оборону. Рассказал о совещание по ужесточению санкционных режимов – как украинских, так и совместных с партнерами: готовится большой санкционный пакет. Сообщил о совещание с главой правительства Шмыгалем по вопросам безопасности и инфраструктуры. Рассказал о встрече с делегацией парламента Португалии и разговоре с президентом Коморских островов.

Как писала "Страна", вчера Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине. Сегодня нардепы проголосовали за продление военного положения в Украине до 18 августа.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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