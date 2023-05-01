Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию.

Информация об этом появилась на сайте украинского парламента.

На данный момент текстов законопроектов нет, поэтому неизвестно на какой срок Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию.

Это будет седьмое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабной войны.

Ранее, 7 февраля, Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней - с 19 февраля 2023 года. Срок действия военного положения в Украине и всеобщей мобилизации продлевается до 20 мая 2023 года.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года в стране ввели военное положение. Мы писали, что оно предусматривает и какие запреты вводит.

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