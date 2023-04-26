Масштабная мобилизация украинцев призывного возраста, которая активизировалась последние месяцы, обходит одну большую категорию граждан - тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. А также тех украинцев, которые, получив условный срок (либо отбыв наказание в колонии), находятся под надзором органов превенции Минюста.

В то же время в России вербовка заключенных шла очень активно и, по разным данным данным, на зонах удалось набрать 25-40 тысяч человек, которым обещали помилование в обмен на службу полгода по контракту в ЧВК "Вагнер". Они стали основной ударной силой при штурме Соледара и Бахмута.

В Украине уже раздаются призывы перенять этот опыт и отправить на войну уголовников.

Насколько реальна эта идея разбиралась "Страна".

Позиция украинских воров по войне

Начнем с базовых моментов.

Вербовка заключенных в России проходила с разрешения не только властей, но и воров в законе, которые "держат" зоны. В частности, добро на это, как писали российские СМИ, дал фактический лидер российского криминалитета вор Шакро Молодой – Захар Калашов.

А какая позиция украинских криминальных авторитетов?

Часть украинских воров в законе отмолчались, заняв нейтральную позицию.

Другая часть однозначно стала на сторону Украину, одобрив участие представителей украинского криминалитета в войне в составе ВСУ. Собственно, это одобрение было не совсем "официальным" со стороны лидеров преступного мира: воры не рассылали писем–"прогонов" по тюрьмам и следственным изоляторам, ограничившись лишь словесной поддержкой.

Впрочем, слова воров были переданы по всем местам лишения свободы Украины.

И после начала войны условно-досрочное освобождение получили несколько сотен украинских заключенных из числа бывших военных, осужденных за уголовные и военные преступления. Большинство из них сразу ушли сражаться в ВСУ, причем к ним не применялась норма, по которой после выхода на свободу некоторое время необходимо находиться под надзором и регулярно отмечаться. Надзор за такими солдатами и офицерами формально возложили на командиров подразделений ВСУ.

Проукраинскую позицию заняли, в частности, такие известные лидеры украинского криминалитета, как воры Миндия Горадзе по прозвищу Лавасоглы Батумский, Сергей Лысенко - Лера Сумской и несколько других. Миндия Горадзе давно претендует на "должность" смотрящего по Одессе и южным областям.

Авторитетный вор Сергей Лысенко – Лера Сумской обладает огромным влиянием на места лишения свободы. Перед войной российские воры, по данным "Страны", просили Леру Сумского дать добро на массовые беспорядки в украинских тюрьмах. Однако Лысенко не согласился и запретил бунты в тюрьмах. Возможно, поэтому его практически не трогают украинские власти – Лера Сумской остается в стране и по-прежнему контролирует большую часть тюрем и СИЗО.

Днепровский клан воров в законе во главе с Сергеем Олейником по кличке Умка занял выжидательную и нейтральную позицию – видимо, из-за плотных связей с российскими ворами.

В украинских колониях и следственных изоляторах в целом негативно отнеслись к вторжению РФ в Украину. По словам представителей украинского криминалитета, с которыми пообщалась "Страна", к бывшим "стремящимся", как называют поддерживающих воровские традиции, которые взяли в руки оружие и пошли воевать, в украинских тюрьмах относятся вполне лояльно. Во всяком случае, при новом попадании в места лишения свободы из касты "стремящихся" или "блатных" они не выпадают.

То есть, теоретически, если у государства возникнет желание начать массовый набор криминалитета в ВСУ, то с ворами можно было бы договориться.

Но насколько реализуема эта идея на практике?

"Зачем армии зеки?"

Большинство опрошенных "Страной" представителей криминального мира, а также украинские военные, говорят, что российский опыт вербовки заключенных в Украине не пройдет. Как по политическим причинам, так и в силу своей бессмысленности.

В Украине относительно малое число заключенных. По данным, которые попали в 2022 году в открытый доступ при подготовке госбюджета на 2023 год, в стране насчитывалось всего 64 тысячи заключенных.

"От этой цифры нужно отнять женщин, престарелых, больных туберкулезом и прочими болезнями. А также тех, у которых маленький срок или осталось сидеть недолго. По итогу, контингент, среди которых может идти вербовка - от силы 15-20 тысяч человек, - говорит "Стране" один из офицеров ВСУ. - Естественно, пойдут далеко не все. В лучшем случае речь может идти о нескольких тысячах человек. Но зачем они ВСУ? В России заключенных вербовали в ЧВК - незаконное вооруженное формирование, которое находится вне правового поля РФ. А потому они могли поддерживать дисциплину предельно жесткими мерами такими как расстрел на месте без суда и следствия. У нас нет ЧВК. А если интегрировать зеков в армейские части, то будет больше проблем, чем выгоды. Они могут разложить все подразделение. За ними нужен будет постоянный присмотр. Мне, как командиру, они точно не нужны. Если же создавать под них структуру типа "Вагнера" или штрафбаты, то это, во-первых, может вызвать проблемы с нашими западными союзниками, которые поставят вопрос о соблюдении прав человека. А во-вторых, из-за того, чтоб куда-то пристроить несколько тысяч зеков нет смысла вообще заморачиваться такими вещами. Они фронту не помогут, а много сил на контроль отвлекут. В зонах в начале войны были бывшие военные. Многие из них уже воюют в ВСУ, уйдя туда добровольно в обмен на освобождение. И это нормальная практика. Но специально вербовать заключенных или насильно их мобилизовывать никакого смысла нет".

Такая же примерно позиция и у украинского криминалитета.

"Украина выбрала ориентацию на Запад, а потому применение таких практик вербовки заключенных, которые использовались в России, у нас не пройдет. Кроме того, в Украине во много раз меньше заключенных, чем в России. И большая их часть непригодны для войны. Тюрьма делает из здоровых людей больных. Какой смысл отправлять инвалидов, к тому же, мягко говоря, не совсем психически уравновешенных, на войну? Давать им оружие в руки? В Украине нет ЧВК, то есть это означает, что бывшие заключенные уйдут в ВСУ. Это принесет лишь максимальный риск для других бойцов, риск случайных драк и стрельбы в частях. Это всё все прекрасно понимают, поэтому такой вариант невозможен для Украины. Хотя большинство воров не хотят, чтоб здесь была Россия и поддерживают ВСУ", - сказал "Стране" один из криминальных авторитетов.

В тоже время, по его словам, представители криминалитета, которые находятся на свободе, получают повестки как и другие граждане.

"Повестки получили много пацанов, много тех, которые всегда поддерживали людской ход (воровской уклад и входили в ОПГ – Ред.). Есть правило: если человек на свободе, ему решать, что делать – косить от мобилизации или идти воевать. Осуждать его никто из людского хода не будет – в этом согласны все (украинские воры и авторитеты – Ред.)", - сказал он.

Мы также поговорили с людьми, которые сейчас сидят на зоне и узнали их мнение об идее брать заключенных в армию.

Сергей Л., 48 лет, три судимости по ст.185 – кража

"На киче (в тюрьмах – Ред.) еще с 2014 года появилась новая масть (каста – Ред.) – вояки. Это военные, которые залетают на тюрьмы по разным преступлениям. С ними вполне нормально общаются, многих уважают. Но особого желания воевать у блатных нет. Пусть сначала депутаты и менты пойдут повоюют, ну а потом уже мы подтянемся. Пока видно, что в основном простой народ гибнет, а всякие чинуши по Ниццам и Лазурным берегам тусят. Поэтому особо не рвемся в окопы".

Ярослав Т. 31 год, две судимости: по ст.115 - убийство, и по ст.186 – грабеж

"Отбываю десятилетний срок. Воевать пошел бы, если бы правительство разрешило мобилизацию осужденных и УДО (условно-досрочное освобождение – Ред.). В стране война, уверен, что желающих заменить тюрьму на войну много бы было, не я один такой".

Кирилл У. 42 года, четыре судимости по ст.185 – кража, ст.307 – сбыт наркотиков

"Пусть воюют служивые и мобилизованные, я лично воевать не пойду. Последний раз меня закрыли по беспределу, подставили, подбросив наркоту. Почему я должен защищать ментов и судей, которые меня подставили? Когда откинусь с кичи, тоже не пойду служить, даже если повестку выпишут".

Богдан Д. 35 лет, судимость по ст.121 – тяжкие телесные повреждения

"К принудительной мобилизации отношусь плохо. Когда людей волокут силой в военкомат, а потом кидают на разрыв в окопы, это не по-людски. Какой прок с тех, которых изначально власть рассматривает как пушечное мясо? Что они там навоюют? У меня срок скоро закончится, через полгода на свободу. Но добровольцем точно не пойду. Но таких как мы и не берут – будет еще надзор после колонии".