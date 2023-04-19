Телеграм-каналы массово распространяют новость о том, что в Украине якобы могут запретить мужчинам поступать в университеты из-за войны. В связи с чем в Сети уже поднимается ажиотаж.

На самом деле источником этой новости стали комментарии юристов для журнала "Фокус". Они рассуждают, возможен ли сейчас такой запрет, чтобы обойти отсрочку, которая студентам положена при мобилизации.

Юристы приходят к выводу, что нужно менять как минимум закон об образовании, а как максимум - Конституцию, что в военное время делать запрещается.

Адвокат Игорь Чудовский считает, что право на образование не входит в перечень прав и свобод, которые могут быть ограничены в военное время. А другой юрист, Сергей Савинский, прямо указывает, что изменения в законодательство не произойдут в обозримом будущем:

"Чтобы ввести такие изменения, необходимо внести изменения в Конституцию, а их вносить до завершения действия военного положения запрещено. То есть даже если будут изменения в законе "Об образовании или законе "О мобилизации", есть все основания, чтобы Конституционный суд признал эти нормы неконституционными. Плюс вал критики общества, представителей европейского сообщества", - заявил он.

То есть опрошенные юристы опровергают возможность запрета на поступление мужчин в ВУЗы.

Инициатив на этот счет со стороны украинской власти также не было.

Напомним, ранее в МОН рассказали, как поступить в ВУЗы в 2023 году.

Также сообщали, что план по мобилизации в Украине еще не выполнен.