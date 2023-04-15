Электронные повестки в России вряд ли означают подготовку к новой волне мобилизации, однако в перспективе могут стать способом решения проблемы постоянного пополнения российских войск в Украине, если конфликт примет затяжной характер.

Об этом говорит британская военная разведка в сегодняшней сводке в Twitter.

"Россия на данный момент уделяет первоочередное внимание набору дополнительных добровольческих войск. Однако эта мера, скорее всего, является частью более долгосрочного подхода к набору военных, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", - делается заключение в сводке.

Ранее "Страна" писала, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян.

Напомним, что в РФ собираются рассылать электронные повестки всем военнообязанным, а не только призывникам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.