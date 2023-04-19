Украинец призывного возраста, чтобы избежать мобилизации, сфабриковал ДТП и организовал в суде обвинительный приговор против себя в виде условного срока в три года.

О таком случае рассказал глава Всеукраинской организации защиты прав потребителей финансовых и банковских услуг Алексей Лупоносов. Его видеорассказ опубликован в соцсети.

По словам юриста, мужчина договорился с женщиной, которая согласилась заявить, что он ее якобы сбил на машине, и оформил ДТП, а судья дал ему три года с испытательным сроком в полтора.

"Весь процесс стоил десятку", - утверждает Лупоносов (вероятно, имея ввиду 10 тысяч долларов). При этом он не назвал ни имени уклониста, ни города, где это произошло.

Лупоносов возмутился тем, что отбывающих срок украинских уголовников не берут в армию. Он сказал, что с российской стороны воюют и гибнут уголовники, то есть бывшие заключённые, которые стали "вагнеровцами". И благодаря этому, по его мнению, "Россия очищается". А с украинской стороны, по его словам, гибнут "лучшие, интеллигентные люди".

Поэтому он предложил украинской власти тоже отправить на фронт заключённых из тюрем.

"А ну, вперед, гоните в Бахмут всех этих из тюрем! А то уголовники ходят, разводят жен, матерей военных, кидают их на деньги, а их еще и в армию не берут", - сказал юрист.

Ранее СБУ заявляла, что раскрыла в Украине очередные три схемы уклонения от мобилизации.

Также силовики показали видео задержания уклониста, который пытался выехать в Польшу, спрятавшись в вентиляционной шахте поезда на Перемышль.