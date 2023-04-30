Президент Украины Владимир Зеленский во вчерашнем интервью скандинавским журналистам жестко прошелся в адрес Венгрии, назвав ее поведение неадекватным - поскольку, будучи страной НАТО, она выступает за Россию.

На это сегодня отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что Зеленскому не стоит брать на себя смелость оценивать действия Венгрии как члена НАТО.

Об этом Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook.

"К счастью, это не ему решать. Венгры уже заплатили за эту войну чрезвычайно высокую цену. На этой войне погибли несколько венгров - членов венгерской общины в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр напомнил, что Венгрия приняла более миллиона беженцев из Украины и постоянно заботится о них.

Напомним, недавно в Офисе президента Украины заявили, что, углубляя энергетическое сотрудничество с Россией, Венгрия финансово поддерживает убийства украинцев, в том числе и казнь пленных.

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом смысле страной".