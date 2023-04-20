Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил на фоне карты "Великой Венгрии" в границах времен до Первой мировой войны. Выступление состоялось на организованном правящей партией "Фидес" мероприятии под названием "Мир и безопасность".

Об этом сообщил румынский евродепутат Влад Георге в Твиттере.

На баннере форума была изображена Венгрия в ее нынешних границах и "Великая Венгрия" в границах, которые страна имела до Трианонского мирного договора. Сейчас часть этих земель входит в современные Австрию, Словакию, Румынию, Хорватию, Сербию и Украину.

"Венгрия – страна - член ЕС – подрывает суверенитет Румынии, другой страны - члена ЕС… Это отвратительно и возмутительно", – написал Георге в соцсети.

Ранее Венгрия отказалась участвовать в финансировании долгосрочного кредита Евросоюза, направленного на поддержку государственного бюджета Украины.

Также мы писали, что Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию после заявлений Венгрии и Румынии о притеснении национальных меньшинств в Украине.