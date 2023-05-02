Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней. Сегодня парламент утвердил соответствующие законопроекты, поступившие от президента.

Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 сроком на 90 суток.

То есть, до 18 августа 2023 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию до 18 августа 2023 года. Это будет седьмое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабной войны. Его ввели 24 февраля 2022 года.

Ранее мы писали, что оно предусматривает и какие запреты вводит.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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