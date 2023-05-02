Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал постановление о продлении военного положения и мобилизации в Украине.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

С 19 мая военное положение продолжат "и очень вероятно - снова на 90 дней, то есть, до середины августа".

Постановления должна рассмотреть Рада, "очень скоро", пишет он.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию до 18 августа 2023 года. Это будет седьмое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабной войны.

Его ввели 24 февраля 2022 года. Мы писали, что оно предусматривает и какие запреты вводит.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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