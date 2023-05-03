В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте.

В ходе визита Зеленский встретится с Саули Ниинисте, стороны обсудят борьбу Украины против России, поддержку со стороны Финляндии и двусторонние отношения между странами.

Также в Хельсинки пройдет саммит стран Северной Европы и Украины. На встрече обсудят поддержку Украине и другие вопросы безопасности.

Напомним, Финляндия готовит соглашение с США, позволяющее размещать на её территории американские военные базы. Страна вошла в НАТО 4 апреля 2023 года.

Ранее мы писали, что президент Украины в своем вечернем видеообращении рассказал о встрече с делегацией парламента Португалии и разговоре с президентом Коморских островов.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".