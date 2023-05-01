Финляндия готовит соглашение с США, позволяющее размещать на её территории американские военные базы.

Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на заместителя главы политического департамента МИД страны Микаэля Антелла.

Соглашение предусматривает размещение на территории Финляндии американских военных объектов, вооружений и военной техники. То есть фактически военных баз.

Такие же соглашения у США есть с другими странами НАТО.

Детали соглашения пока окончательно не определены, однако уже известно, что оно не будет касаться ядерного оружия.

"Самое главное, что соглашение обеспечит беспрепятственное сотрудничество с Соединенными Штатами во всех ситуациях безопасности, а также в короткие сроки", - сказал заместитель главы политического департамента МИД страны Микаэль Антелл.

Он добавил, что оно не противоречит финскому членству в НАТО, но дополняет его.

"Соглашение позволяет войскам входить в страну, оставаться на ее территории, размещать и хранить материалы, а также совершать инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону", - отметил Антелл.

Финляндия приняла решение отказаться от нейтралитета и вступить в Североатлантический альянс после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Тогда поддержка этого шага выросла среди населения с примерно трети до 80%. Хельсинки подал заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года.

Страна вошла в НАТО 4 апреля 2023 года. При этом она стала официальным партнером НАТО ещё в 1994 году и с тех пор тесно взаимодействовала с армиями альянса.