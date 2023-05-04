На фоне призывов из РФ нанести "удар возмездия" за Кремль и даже убить Владимира Зеленского, МИД России выпустил заявление в несколько иной риторике.

Представитель ведомства Мария Захарова возложила ответственность за удар на западных союзников Киева.

"За всё, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы. Они внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", - написала она в своем телеграм-канале.

А посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит Украине, "когда посчитает нужным".

"Как бы, например, отнеслись американцы к тому, что некий дрон ударил бы по Белому дому, Пентагону или Капитолию? РФ ответит на самонадеянный и дерзкий теракт тогда, когда посчитает это необходимым", - заявил Антонов.

По его словам, ответ будет "неминуемым и жестким", а также "будет соответствовать той угрозе, которую Украина создала для руководства России".

Заявления США по факту удара беспилотника по Кремлю, по его словам, "поражают абсурдом и цинизмом".

Ранее в США заявляли, что не будут критиковать украинские удары по российской территории.

Напомним, в Кремле обвиняют в ударе Украину. Владимир Зеленский отрицает причастность.

Алексей Арестович считает удар беспилотников по Кремлю – провокацией российских властей, чтобы напугать Запад угрозой эскалации.

При этом российский оппозиционер Илья Пономарев так не считает, он заявляет, что удар наносили "антипутинские" партизаны.