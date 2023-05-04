В вопросе поставок самолетов для Украины - нет причин для отказа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии, пишет РБК-Украина.

По его словам, Украина сталкивается с разными проблемами и хочет получить от стран запада как можно скорее обещанную помощь. Украина может еще больше укрепить свою оборону благодаря бронированной технике и современной авиации.

"Мы сейчас сталкиваемся с многочисленными проблемами безопасности и очень хотим получить как можно скорее то, что обещано нам. Очень призываю Бельгию и Нидерланды присоединяться к скорейшим поставкам, в частности заключив договор по ускорению поставок, созданию коалиции по предоставлению новых вооружений, вроде танковой коалиции", - сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что лидеры стран Северной Европы в разговоре заявили о готовности создать коалицию для поставок бронированной техникой.

Также Зеленский призвал предоставить Украине современные военные самолеты. Он сказал, что нет причин для отказа в этом вопросе.

"Мы также очень нуждаемся в современных самолетах военных. Нет никакого рационального обоснования отказывать в этом. Мы должны укрепить крылья Украины, чтобы ускорить мир", - заявил Зеленский.

Между тем премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что вопрос передачи Украине F-16 сейчас обсуждается с союзниками.

По его словам, табу в этом вопросе нет. Нидерланды планируют обновить F-16 на более совершенные F-35.

Напомним, сразу после визита в Финляндию Зеленский вылетел в Нидерланды.

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