Решение о членстве Украины в НАТО сейчас зависит от четырех стран - членов Альянса, одна из которых "особенно большая и важная".

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебав в эфире "Завтрак с 1+1", отвечая на вопрос, от чего зависит вопрос членства Украины в НАТО.

"От где-то четырех стран - членов Альянса, одна из них особенно большая и важная в НАТО. Я думаю, что одна из этих стран уже "начала колебаться" по поводу членства Украины. В общем, мы работаем" – отметил Кулеба.

Министр добавил, что текущая ситуация напоминает ему прошлый год, когда Украина боролась за приобретение статуса кандидата в члены ЕС.

"За неделю до принятия этого решения нам рассказывали лидеры европейских стран, что этого никогда не будет. Сейчас у нас то же самое с НАТО. Но эту проблему со временем мы решим", - сказал глава МИД.

По словам министра обороны Алексея Резникова, в Украине планируют внедрить около 30-35% стандартов НАТО к концу года.

На днях газета Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата написала, что в США считают, что Украине не стоит вступать в НАТО. По его словам, Штаты предпочитают в двустороннем порядке дать Киеву гарантии безопасности.

По данным информагентства DPA, США и Германия не готовы дать Украине конкретных обещаний вступления в НАТО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала, что ждёт жителей аннексированных территорий после "паспортного" указа Путина.