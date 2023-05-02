"Украина - преимущество НАТО". В МИД ответили на заявления США и ФРГ об украинских перспективах в Альянсе
Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал публикацию немецкого агентства печати (DPA) о том, что перспективы членства Украины в НАТО не станут более конкретными в ближайшей перспективе, заявив, что "Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО".
Об этом он написал в Facebook.
Он считает, что подобные публикации пытаются "ослабить международную поддержку Украины, изменить акценты вокруг ожидаемых контрнаступлений, продвигать "альтернативные" мирные планы и подвергнуть сомнению украинский курс на членство в НАТО".
В контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе немецкие журналисты, ссылаясь на неназванных собеседников, утверждают, что шаги к членству в НАТО могут отвлечь от "намного более важной поддержки Украины". Более того, по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть Россию к более агрессивной войне. Далее агентство заключает, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии.
По мнению Николенко, "указанные аргументы составляют набор ошибочных суждений, давно утративших свою актуальность".
Он напомнил, что Украина уже добилась успехов в войне с РФ, и высказал мнение, что единственное, что провоцирует Россию – это неопределенность.
Также, по его словам, текущая международная поддержка Украины не противоречит, а наоборот дополняет процесс обретения членства в НАТО.
"Вступление Украины в НАТО – в интересах самого Альянса... Министр Дмитрий Кулеба четко обозначил украинские ожидания: на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство от союзников, которое определит путь к нашему вступлению в НАТО", – добавил спикер МИД.
На днях газета Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата написала, что в США считают, что Украине не стоит вступать в НАТО. По его словам, Штаты предпочитают в двустороннем порядке дать Киеву гарантии безопасности.
Тем временем президент Владимир Зеленский ждёт уже летом "политического приглашения" для Украины на вступление в НАТО.
А президент Чехии Петр Павел заявлял, что НАТО сможет подумать о приеме Украины в альянс только после окончания боевых действий.
Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.