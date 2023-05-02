Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал публикацию немецкого агентства печати (DPA) о том, что перспективы членства Украины в НАТО не станут более конкретными в ближайшей перспективе, заявив, что "Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО".

Об этом он написал в Facebook.

Он считает, что подобные публикации пытаются "ослабить международную поддержку Украины, изменить акценты вокруг ожидаемых контрнаступлений, продвигать "альтернативные" мирные планы и подвергнуть сомнению украинский курс на членство в НАТО".

В контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе немецкие журналисты, ссылаясь на неназванных собеседников, утверждают, что шаги к членству в НАТО могут отвлечь от "намного более важной поддержки Украины". Более того, по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть Россию к более агрессивной войне. Далее агентство заключает, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии.

По мнению Николенко, "указанные аргументы составляют набор ошибочных суждений, давно утративших свою актуальность".

Он напомнил, что Украина уже добилась успехов в войне с РФ, и высказал мнение, что единственное, что провоцирует Россию – это неопределенность.

Также, по его словам, текущая международная поддержка Украины не противоречит, а наоборот дополняет процесс обретения членства в НАТО.

"Вступление Украины в НАТО – в интересах самого Альянса... Министр Дмитрий Кулеба четко обозначил украинские ожидания: на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство от союзников, которое определит путь к нашему вступлению в НАТО", – добавил спикер МИД.