В Украине планируют внедрить около 30-35% стандартов НАТО до конца 2023 года.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, уже внедрено примерно 18% стандартов, и такое же количество планируется внедрить до конца года.

При этом Резников отметил, что ни одна страна-член НАТО не ввела 100% стандартов, а максимальное количество составляет примерно 30-40%. Некоторые стандарты могут быть ненужными для некоторых стран в зависимости от их военных потребностей.

Резников сказал, что для вступления в НАТО важны три вещи: наличие гражданско-демократического контроля, прозрачности и отчетности процедур, а также совместное планирование военных операций.

Также, по его словам, Украина работает над увеличением количества гражданских замов в армии и созданием агентства по военным закупкам, а также над системой тылового обеспечения.

Военное планирование уже происходит в сотрудничестве с НАТО, так как Украина уже использует натовское оружие.

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Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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