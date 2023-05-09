Все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в альянс, весь вопрос состоит в сроках того, когда это произойдет.

С таким утверждением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Washington Post.

"Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать своей собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев.

И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить", - отметил глава альянса.

Напомним, что во время своего первого визита в Украину с начала полномасштабного вторжения генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины - в НАТО.

Его заявление вызвало удивление премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Что?!", - написал он в Twitter в ответ на данное заявление Столтенберга. Видимо Орбан таким образом дает понять, что Венгрия это не поддерживает.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если НАТО не решится на решительные действия в Вильнюсе, то продолжит нести "позор Бухареста" (на саммите в Бухаресте в 2008 году Украине отказали в предоставлении плана действий по членству в альянсе).

В большой статье под заголовком "Почему НАТО должно принять Украину", опубликованной в Foreign Affairs, Кулеба призвал на грядущем саммите НАТО принять политическое решение, которое либо определит график вступления Украины непосредственно на саммите в Вильнюсе, либо обяжет представить его до конца 2023 года.