Грузия отказалась в этом году от участия в многонациональных военных учениях стран НАТО и их партнёров Defender-23, которые проходят в Европе.

Об этом сообщили в минобороны страны.

В соответствии с целями и задачами Сил обороны, Грузия приняла решение активно участвовать в международных и локальных учениях, направленных на повышение боевой готовности, оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмен опытом и совершенствование профессиональных навыков.

Согласно информации, Силы обороны Грузии постоянно проводят международные учения для повышения своей боеспособности. В этом году Грузия уже приняла участие в четырех международных учениях вместе со странами-членами и партнерами НАТО, а до конца года планируется еще несколько участий.

Напомним, что 22 апреля Соединенные Штаты Америки начали учения Defender 23 в Европе, направленные на увеличение способности НАТО.

Ранее "Страна" писала, что вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО. При этом среди стран, как сообщила представитель Пентагона, ряд тех, которые не входят в НАТО: Армения, Молдова, Босния и Герцеговина, а также силы Косово.

Учения продлятся почти 2 месяца. Их целью будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, "сдерживать угрозы миру в Европе и защищать континент от агрессии".

Ранее мы писали, что учения Air Defender 2023 с участием 18 стран станут самыми масштабными за всю историю Альянса. Целью маневров является оптимизация и расширение сотрудничества между странами и их вооруженными силами.

Также "Страна" рассказывала, что Турция впервые провела морские учения со стрельбой крылатыми ракетами с беспилотника.