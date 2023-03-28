В грузинском Батуми ураганный ветер заставляет самолеты приземляться боком, а крыши сдувает с многоэтажек. Люди еле-еле держатся на ногах.

Соответствующие видео появляются в соцсетях.

Отметим, что Украину сегодня также накрыла непогода. В Одессе мощный ветер валит деревья и приводят к аварийным отключениям света. Деревья падают на проезжую часть и припаркованные автомобили.

А в западных областях из-за плохой погоды были повреждены электросети и введены аварийные отключения. Регион накрыл сильный ветер, местами до штормовых порывов и осадки. К вечеру Киев и область также засыпало снегом.

При этом в прошедшие дни в столице фиксировали температурные рекорды. Погода была, как в конце апреля. Ночь на 26 марта была рекордно теплой, столбик термометра не опустился ниже +8,3°С, что на 0,2°С превысило рекордное значение 1990 года.