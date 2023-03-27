В "Нафтогазе" назвали области, где уже закончен отопительный сезон: Херсонская, Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Волынская и Винницкая.

Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышев на странице в Facebook.

По его словам, отключить отопление удалось досрочно благодаря теплой погоде.

"Ждем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях", - отметил глава "Нафтогаза" у себя в Facebook.

Также он поблагодарил сотрудников отраслевых компаний, благодаря которым украинцы были зимой с теплом.

"Мы прошли самую тяжелую зиму, и это придает нам уверенность - выстоим и дальше! Спасибо работникам газового фронта, благодаря которым украинцы были с теплом!" - добавил глава НАК.

Напомним, первым городом, который 22 марта завершил отопительный сезон в 2023 году, стал Днепр.

В "Укрэнерго" уже сообщили, что отключение отопления снизит потребление электроэнергии и угрозу нестабильности в сети.

Также в компании заявили, что лучшим вкладом каждого украинца для экономии электричества будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы.