В Украине повреждены 28 энергоблоков электростанций, и до начала отопительного сезона все их починить не успеют.

Об этом сообщают в ДТЭК.

Там заявляют, что уже начали готовиться к следующему отопительному сезону и ремонтируют энергоблоки. Первый ремонт закончат до конца месяца, а все 28 блоков восстановят лишь к концу года.

"Из-за масштаба разрушений входить в следующий отопительный сезон будет не легче, чем в этот, но энергетики сделают все возможное, чтобы Украина была готова к предстоящей зиме", - сообщили в ДТЭК.

Ранее мы писали, что с сегодняшнего дня в Днепре будут отключать отопление в домах. Город станет первым в Украине, где завершат отопительный сезон в 2023 году. Завершение отопительного сезона связано с допустимым температурным режимом в городе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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