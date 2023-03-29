Турция впервые провела морские учения, на которых стрельба крылатыми ракетами производилась с беспилотника.

Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир в Твиттере.

"Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским аппаратам. Стрельбы твердотопливной крылатой ракетой KUZGUN были впервые проведены с MARLIN, управляемые боеприпасы были впервые выпущены из боевого морского дрона", – написал Демир.

Ранее мы сообщали, что Израиль и США провели крупнейшие в истории военные учения. Считается, что они должны были стать сигналом для Ирана.

А 27 марта Минобороны Молдовы предупредило граждан о предстоящих военных учениях с участием союзников и призвало не распространять слухи и предположения по этому поводу.