Минобороны Молдовы предупредило граждан о предстоящих военных учениях с участием союзников и призвали не распространять слухи и предположения по этому поводу.

Об этом сообщает Newsmaker.

В оборонном ведомстве сообщили, что маневры в рамках JCET-2023 состоятся 27 марта – 7 апреля с участием военных Румынии, США и Великобритании и предусматривают совместную подготовку и обмен опытом между бойцами спецназначения, повышение качества оперативного взаимодействия контингентов.

В этот период на дорогах могут замечать технику, двигающуюся из частей базирования в учебные центры, где будут проходить маневры.

Пресс-служба Минобороны призвала не распространять слухи и предположения в связи с передвижением техники и учениями. Силовики будут выполнять боевые стрельбы, прыжки с парашютом, выполнение боевых заданий по сценарию учений.

JCET-2023 (Общие комбинированные учения по обмену) являются плановыми, молдавские спецназовцы присоединяются к ним с 2009 года.

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