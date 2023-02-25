На юге Франции начались военные учения под названием Orion-23. Власти заявляют, что это самые масштабные учения за многие годы, в них примут участие около 20 тыс. военных.

Об этом сообщает глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню у себя в Twitter.

"На этой неделе начались самые амбициозные за многие десятилетия общевойсковые учения", - написал Лекорню.

В рамках учений организуют симуляцию больших сражений на суше, в море и в воздухе, а также в новых сферах конфликтов: в киберпространстве, космосе и в информационной среде.

"Эти учения, которые продлятся более двух месяцев, направлены на подготовку наших сил к самым сложным ситуациям современных боевых действий и смогут показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности", - отметил Лекорню.

Французские СМИ сообщают, что во время учений будут использоваться новые бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец "Шарль де Голль".

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