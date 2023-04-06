Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые стартуют 22 апреля.

Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

"Приблизительно 9 000 военнослужащих США и около 17 000 военнослужащих из 26 стран-союзников и партнеров примут участие, а часть учений охватит 10 разных европейских стран", - сказала Сингх.

Среди них, как сообщила представитель Пентагона, ряд стран, не входящих в НАТО: Армения, Молдова, Босния и Герцеговина, а также силы Косово.

"Это ежегодные учения, которые продлятся почти два месяца и будут сфокусированы на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании армейских запасов и кооперации с европейскими союзниками и партнерами", - сообщила Сингх.

По ее словам, целью учений будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, "сдерживать угрозы миру в Европе и защищать континент от агрессии".

Ранее мы писали, что страны НАТО проведут в июне текущего года самые масштабные за всю историю Альянса учения истребителей Air Defender 2023 с участием 18 стран.

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