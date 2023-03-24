Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что его стране угрожает "план украинизации", который заключается в открытии "второго фронта" против России с территории Грузии.

Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании парламента, передает Interpress News.

"Реальная опасность, стоящая сегодня перед нашей страной, - это имеющийся план, заговор против нашей страны, это так называемый план украинизации", - сказал Гарибашвили.

Он заявил, что украинская власть якобы хотела использовать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, чтобы тот снова возглавил Грузию и начал войну против России.

"Фразу "второй фронт" произнес секретарь Совета национальной безопасности Украины. Господин Данилов вышел и сказал, что их желанием и целью было открытие "второго фронта" в Грузии. Он также добавил, что их целью и задачей было отвлечь внимание России на другую страну", - сказал Гарибашвили.

Напомним, ранее Гарибашвили упрекнул президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков в поддержке прошедших в Тбилиси акций протеста. Также он раскритиковал других поддержавших грузинские протесты украинцев.

В МИД Украины, в ответ на такие обвинения, сказали, что такие заявления грузинского премьера и руководства парламента "почти дословно повторяют тезисы российской пропаганды".