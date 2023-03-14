В Тбилиси правые активисты, которых оппоненты обвиняют в связях с Кремлем, сорвали со здания парламента Грузии флаги Евросоюза и сожгли их.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Сторонники группы "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение" прошлись сегодня шествием по грузинской столице, выступая "против агентов" и лиц, которые "пытаются вовлечь Грузию в войну".

Они требуют провести общенациональный референдум по закону об "иноагентах", который уже сняли с повестки парламента после протестов. В тоже время "Консервативное движение" этот закон поддерживает.

Тем временем МВД уже открыло дело из-за инцидента.

"Министерство внутренних дел, на основании статьи 174 (18-й прима) Кодекса административных правонарушений, возбудило дело об административном правонарушении, предусматривающем надругательство над официальным символом Евросоюза, Организации Североатлантического договора или другой международной организации, установленным/вывешенным государственным учреждением", - пишет издание.

Напомним, ранее парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта "о регистрации иностранных агентов", из-за которого 7-8 марта в Тбилиси вспыхнули протесты. Также власти согласились отозвать законопроект и пообещали отпустить задержанных.

При этом в Госдепе США призывали власти Грузии и протестующих на улицах столицы избегать эскалации. Американские власти также говорили, что вызвавший протесты в Грузии закон об иноагентах "вдохновлен Кремлем", а его принятие навредит евроатлантическим перспективам Грузии.

Протестующие между тем требовали отставки властей и досрочных выборов. То есть расширили свои требования и, похоже, не намерены сворачивать протест.

Между тем на днях в столице Грузии протестующие начали требовать отмены обязательной военной службы.

В отдельном материале мы подробно писали о ситуации в Грузии.