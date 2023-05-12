На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле будет подниматься вопрос о возможном членстве Украины в альянсе.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Это не значит, что будут какие-либо решения о членстве, но нужно предпринять шаги, чтобы послать Киеву четкий сигнал: мы приложим необходимые усилия, чтобы Украина была как можно ближе к НАТО", — сказал Науседа.

Отметим, что еще недавно Науседа заявлял, что членство Украины в Североатлантическом альянсе невозможно до окончания войны.

Сегодня Сенат Польши выступил за ускоренное вступление Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии, которая 4 апреля стала официально 31-м членом НАТО. И ключевым на этом пути указал саммит Альянса в Вильнюсе в июле.

Однако немецкое агентство dpa писало, что США и Германия на одной из недавних встреч за закрытыми дверями дали понять, что не хотят выходить за рамки декларации НАТО 2008 года, по которой Украине обещано вступление, но без указания сроков.

Тем временем война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

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