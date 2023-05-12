Сенат Польши выступил за ускоренное вступление Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии. Варшава считает ключевым на этом пути предстоящий саммит Альянса, который состоится в Вильнюсе в июле.

Соответствующую резолюцию Сенат Польши принял единогласно, сообщает "Польское радио".

"После года ужасной войны мы знаем, что Украина, противостоя России, защищает Европу и является ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока", - говорится в документе.

Согласно тексту резолюции, "Украина сегодня имеет самую сильную армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом. Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, которую разрабатывали десятилетиями западные союзники".

"Защитникам нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО", - говорится в документе.

Также там говорится, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить "гораздо больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей".

Ранее немецкое агентство dpa писало, что США и Германия на одной из недавних встреч за закрытыми дверями дали понять, что не хотят выходить за рамки декларации НАТО 2008 года. В той декларации главы государств и правительств согласились, что Украина и Грузия должны стать членами альянса, но без конкретного графика или дорожной карты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время войны хочет услышать сигнал от НАТО о будущем вступлении в Альянс.

И недавно глава НАТО внезапно заявил, что все члены Альянса поддерживают вступление Украины.