Главком ВСУ Валерий Залужный не смог провести видеовстречу с начальниками НАТО из-за "напряженной оперативной ситуации" на фронте.

Об этом на заседании военного комитета НАТО сообщил его глава Роб Бауэр.

"Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации не сможет принять участие в заседании военного комитета НАТО даже в формате видео конференции", - цитируют СМИ Роба Бауэра, который открыл мероприятие (трансляция велась на сайте НАТО).

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