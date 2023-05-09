Анализируем итоги 440-го дня войны в Украине.

Обстрелы и ситуация на фронте

На момент публикации ни один из радикальных прогнозов на 9 мая не оправдался. Ни по параду на Красной площади удар не нанесли, ни Россия по правительственному кварталу не ударила, ни ВСУ не перешли в наступление. Из громких событий была разве что вторая серия бахмутского демарша Пригожина, но о ней мы расскажем чуть ниже.

Пока же о ситуации на фронте.

В ночь на 9 мая по Украине по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них сбиты, сообщило Воздушное командование.

Сперва, около 22.00 из Черного моря россияне выпустили восемь крылатых ракет "Калибр", направившихся на восточные регионы страны. Все, по заявлению командования, были уничтожены. Но обломки одной из ракет упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице.

В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир (в том числе - квартира известного блогера Дениса Гороховского).

Уже ближе к 04.00 утра прошли пуски 17 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспия. Сбиты 15 из них, причем все - над столицей и Киевской областью.

В Голосеевском районе Киева один из обломков упал на частный двор. Пострадавших и повреждений нет. Затем в селе Тарасовка Фастовского района Киевской области была обнаружена в поле ракета, предварительно ее тип - Х-55СМ.

Судя по этой географии - Голосеево и Фастов - часть сбитых ракет летела в направлении южнее Киева. К слову, именно в этом направлении - в Черкасской области - зафиксированы прилеты двух оставшихся ракет, которые не удалось уничтожить. Правда, власти не сообщают о пораженных объектах.

Губернатор Черкасской области Игорь Табурец заявил, что "в одном из случаев у нас был незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении". Позже на Банковой уточнили, что прилет был в лесном массиве, недалеко от тубдиспансера, откуда эвакуированы 47 пациентов.

Обломки второй ракеты найден в Звенигородском районе Черкасской области. Что именно там произошло - не сообщается.

В минобороны РФ традиционно сообщили о том, что "удар был нанесен по пунктам временной дислокации резервов противника, а также по складам боеприпасов".

Стоит отметить, что ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по комментариям российской стороны это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления украинской армии. Также активизируются ракетно-бомбовые и артиллерийские удары россиян по линии фронта в Запорожской и Херсонской (правый берег) областях - там где, по распространенному мнению, и будет наносится главный удар ВСУ.

Теперь к ситуации на фронте. В районе Бахмута бои шли в направлении Ивановского и Часового Яра. "Институт изучения войны" сообщает, что российские войска незначительно продвинулись в пределах Бахмута и "вероятно, добились успехов в западной части".

В западной части, возле улицы Юбилейной, на которой сейчас идут бои за квартал многоэтажек, разрушена Благовещенская церковь.

Украинское командование сообщает, что в Бахмуте противник применяет фосфорные боеприпасы, "но это не меняет положения дел на фронте", сообщают в Восточной группировке войск. "Это не изменило стратегических позиций наших сил, мы стоим", - сообщил спикер группировки войск Сергей Череватый.

Из других фронтовых событий - в зоне боевых действий на Донбассе погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко. Как сообщил глава ОП Андрей Ермак, он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

9 мая

Сегодня в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что приехала праздновать День Европы, который вчера установил Зеленский.

Киевляне, тем временем, несли цветы на Аллею славы в Киеве.

Также возлагали цветы и к памятнику Неизвестному Матросу и в Одессе. Официальных мероприятий в городах сегодня не проводилось, люди шли по собственной инициативе.

Основные события Дня Победы прошли в Москве, где Путин принял военный парад. Он также сказал речь, в которой отдельно обратился к россиянам, которые воюют в Украине. По его словам, "против нашей родины вновь развязана настоящая война", но Россия "защитит жителей Донбасса и обеспечит собственную безопасность".

Далее он обвинил "западные глобалистские элиты" в "идеологии собственной исключительности", сравнив их с нацистами. "Похоже, они забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло". По словам Путина в отдельных странах Европы "создают культ нацистов и их пособников", готовят "новый поход на Россию", в котором Украина стала "разменной монетой".

Речь Путина как и в прошлом году, не содержала никаких сенсаций. Впрочем, сейчас, в отличие от 2022-го, их особенно никто и не ждал (в прошлом году было много прогнозов по тому, что Путин якобы объявит о начале мобилизации).

После этого выступления начался военный парад, на котором в том числе показали военную технику, и одними из первых пустили "Ярсы" - стратегические ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами.

При этом воздушная часть парада была отменена, не было и современных танков (проехал только Т-34). А на Красной площади были замечены "ловцы дронов".

В целом все торжественные мероприятия на Красной площади были самыми короткими за последнее время.



Также на параде побывали лидеры семи стран СНГ - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Позже Путин провел с ними завтрак в Кремле, но там не было Лукашенко, который вылетел в Минск - как сообщали СМИ, по состоянию здоровья. Белорусский президент также не шел с другими лидерами по Красной площади.

Реакция Украины на эти визиты была негативной. Накануне вечером мэр Днепра Борис Филатов, вскоре после ракетных ударов по городу, назвал прибывших к Путину лидеров стран "пид@расами". А уже после парада МИД Украины назвал визит "недружественным шагом по отношению к Украине и пренебрежением к украинскому народу".

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии вместе с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", - говорится в заявлении.

Контрнаступление ВСУ и проблемы оружия

Украинские власти продолжают бороться с завышенными ожиданиями от анонсированного контрнаступления ВСУ. В Офисе президента заявили, что оно может растянуться на недели и месяцы.

"Когда мы говорим о контрнаступлении, что это будет обвально для России или наоборот — не будет никакого продвижения Украины вперед, то это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье, и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, с учетом интенсивности и масштаба войны и ресурсов, которые вкладывает в боевые действия РФ, - "это десятки, сотни, ряд мероприятий". "Это не вопрос одной недели, одного дня или месяца. Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое — менее удачной", - заявил Подоляк.

Отметим, что те же комментарии в последнее время дают и другие украинские представители, предлагая "не завышать ожиданий" от контрнаступления.

Тем временем, США сегодня выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 1,2 млрд долларов.

Он включает:

- Дополнительные средства ПВО и боеприпасы;

- Оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;

- Боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;

- 155-мм артиллерийские снаряды;

- Коммерческие услуги спутниковой съемки;

- Поддержка обучения и технического обслуживания.

Впрочем, пакет поступит в страну небыстро - он финансируется в рамках "Инициативы по содействию безопасности Украины". Это значит, что оружие поступит не из наличных запасов Пентагона, а будет еще производиться. То есть, деньги из нового пакета будут тратиться в течении ближайших месяцев или даже лет, уточняет "Голос Америки".

То есть, военный пакет был согласован скорее "к празднику" и имел на данный момент больше символическое значение, чем конкретную помощь в данный момент. Отметим, что ранее в "утечках Пентагона" содержался прогноз, что больше крупных поставок боеприпасов Украина в ближайшее время получить не сможет.

На эту проблему также обратил внимание главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, который проанализировал отчеты Пентагона, выпущенные в октябре 2022 года и в нынешнем мае.

Из них он делает вывод, что военная промышленность и ограниченные запасы США не позволят Украине в ближайшее время создать преимущество в вооружении над РФ. Судя по отчетам, за семь последних месяцев американцы снизили объемы поставок 155 мм снарядов и орудий к ним, ракет Джавелин и Стингер, а также "не могут увеличить поставки по многим позициям".

По его словам, это компенсируется закупкой артиллерийских и танковых снарядов советского образца, поставками минометов малого калибра. "Уменьшение поставок орудий объясняется увеличением координируемых поставок орудий от других стран НАТО", - пишет Бутусов.

По его мнению, США смогут увеличить поставки критически важных средств поражения не ранее чем через 1-2 года.

Станет ли Пригожин "изменником Родины"

Куратор ЧВК "Вагнер" сегодня снова начала обвинять руководство минобороны РФ. То есть, как и предполагала "Страна", конфликт Пригожина с военным командованием продолжился после паузы в несколько дней.

Пригожин вновь грозит уйти из Бахмута, утверждая, что снаряды ему так и не дали. Он заявил, что вчера получил боевое распоряжение от генштаба, где говорится, что отход ЧВК "Вагнер" с позиций будет считаться изменой Родине. Но, по словам куратора "Вагнера", ЧВК все равно отойдет с позиций, если не будут поставлены боеприпасы.

По словам Пригожина, пока в Москве "идут совещания" по этому поводу.

Далее он утверждает, что на фронте ситуация угрожающая. По его словам, ВСУ сейчас "рвут фланги" под Бахмутом, "и в ближайшее время начнется контрнаступление". И заявил, что подразделения российской армии бросили часть позиций на флангах и бежали, оголив два километра фронта. Отметим, что официально Украина об этом ничего пока не сообщала, но ряд украинских военных пабликов пишут о наличии успехов, но без конкретики.

Пригожин сказал, что "ещё несколько дней пободается", оставаясь в Бахмуте, "а там будет разберёмся".

В том же видео куратор ЧВК "Вагнер" многозначительно рассказал о неком принимающем решения "дедушке", который может оказаться "муд@ком".

Пригожин заявил, что "снаряды лежат на складах", потому что "есть люди", которые решили накопить резервы. "Есть люди, которые один раз жизни где-то выучили, что должен быть резерв и копят резервы. Промышленность строгает снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войска, их накапливают на неких складах, для чего - никто не знает", - сказал куратор "Вагнера".



По его словам, "вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь солдату, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо". В связи с этим он задается вопросом "что делать стране".

"Если он (дедушка - Ред.) окажется прав - то дай Бог всем здоровья. Но что делать нашим детям, внукам, будущему России, как выиграть войну, если вдруг окажется, я просто предполагаю, что этот дедушка - законченный муд@к", - заявил Пригожин на видео.

Как зовут "дедушку" Пригожин не уточнил, но в Украине (и не только) многие подумали о Путине, которому 70 лет. Впрочем, под описание подпадает и 67-летний министр обороны Шойгу.

В новом демарше Пригожина интересны несколько моментов.

Первый - упоминание, что Россия создает резерв боеприпасов. Отметим, что такая версия уже некоторое время обсуждается в российских военных телеграм-каналах. Там отмечается усилившееся нормирование боеприпасов во всех соединениях РФ - по слухам, боезапас активно накапливают.

Российское командование таким образом может готовиться к отражению контрнаступления ВСУ. Чем и объясняются проблемы с боеприпасами в действующей армии РФ. Хотя, что касается ЧВК "Вагнер", то украинские силы, воюющие в Бахмуте, говорят, что снарядов у противника более чем достаточно и интенсивность обстрелов за последние недели не спадала.

Второй момент - заявление Пригожина, что Генштаб ему пригрозил обвинением в измене Родине, если он покинет свои позиции в Бахмуте. Неизвестно было ли такое в реальности, или Пригожин придумал, но в принципе это возможно.



Ни в одной армии мира нехватка боеприпасов не считается поводом покидать позиции без приказа.



Если б, например, подразделения украинской армии массово самовольно во главе с командирами снимались с позиций из-за "снарядного голода" (а он в ВСУ еще более острый, чем в армии РФ), то россияне были бы уже под Ужгородом.



И, кстати говоря, если Генштаб пригрозил Пригожину обвинением в госизмене, то вряд ли это было сделано без ведома Путина (хотя сам Пригожин в сегодняшнем видео делает упор на то, что президент РФ дал команду обеспечить боеприпасами, но она не выполняется министерством обороны).



Поэтому действительно интересно, что произойдет через несколько дней, которые отвел сам себе куратор ЧВК "Вагнер" для решения вопроса уходить ему из Бахмута или нет.



Есть две версии причин демаршей Пригожина (помимо его собственной – что ему просто снаряды нужны и за державу обидно).



По одной из них, он действует не один, а под прикрытием неких "кремлевских башен", которые хотят убрать Шойгу и убеждают в этом Путина. И потому наезды Пригожина - это не экспромт, а санкционированное влиятельными силами поведение с конкретной целью – сменить командование российской армии, а, возможно, добиться и других кадровых перемен во власти. И значит эти атаки будут продолжаться либо до тех пор, пока Шойгу и прочих не уберут, либо до тех пор, пока Путин не даст команду атаки остановить.



По второй версии Пригожин идет на обострение сам, пытаясь взять нахрапом и выбить себе некое эксклюзивное место в высших эшелонах российской иерархии, а также быстро нарастить рейтинг в народе, создав себе яркий образ «эффективного воина, которому не дают одерживать победы внутренние враги». Примерно также как Юлия Тимошенко сделала себе рейтинг на образе «реформатора, которой на дают работать «люби друзи» из окружения Ющенко». В таком случае пригожинские «уходы из Бахмута с последующим возвращением» могут повторяться хоть раз в неделю. Пока их не пресекут власти. Но Пригожин, видимо, думает, что Кремль на это не решится, опасаясь проблем на фронте. Хотя он, может быть, ошибается.



Есть еще теория, что раскрутка Пригожина как политического проекта – это хитрый план Кремля для создания из него удобного конкурента на выборах для Путина. Но это выглядит маловероятным, потому что форма, в которой «раскрутка» происходит – сама по себе сильный информационный удар по России.



Во-первых, свои заявления Пригожин сделал 9 мая, перебив «победную» повестку, которую продвигали официальные СМИ вокруг парада на Красной площади и самой даты.



Во-вторых, он использовал тезисы, которые обычно в любой войне используют для деморализации армии противника: о том, что главный враг не на фронте, а внутри страны («главные враги для нас это не ВСУ, а русские бюрократы»), о бездарности командования и его ответственности за гибель солдат и, наконец, о бестолковости руководства страны («а если дедушка окажется муд@ком»).



В-третьих, он все чаще ставит крайне неудобный и опасный для Путина вопрос – а каковы вообще цели войны в Украине? Зачем ее начали и сейчас продолжают?



Какими бы ни были реальные мотивы действий Пригожина (а также причины того, что российская власть их не пресекает), все эти скандалы показывают, что в России война превращается в элемент внутриполитической борьбы. И борьба эта для многих игроков становится важнее и интереснее, чем результат самой войны.



Что создает для России потенциальную угрозу внутренней дестабилизации (подробно об этом мы писали здесь).



Не случайно поэтому все «зрадные» заявления Пригожина с большим энтузиазмом воспринимаются в Украине.