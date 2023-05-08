Куратор "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК остаётся воевать в Бахмуте. Хотя ранее обещал вывезти ее из города 10 мая, заявляя о дефиците боеприпасов.

"Страна" уже разбиралась, что это значит. Теперь мы анализируем реакцию в РФ на демарш Пригожина.

Эта ситуация очень четко показала новую реальность, которая возникла в России после начала вторжения. А точнее – вскоре после того, как оно пошло явно не так, как ожидалось изначально в Москве.

С точки зрения тех, кто вторжение поддерживает, демарш Пригожина (который напомним, заявил о готовности уйти с позиций в Бахмуте под предлогом "снарядного голода"), по логике, должен был восприниматься однозначно как предательство. Как "нож в спину воюющему Отечеству".

Во время любой войны в любой армии всегда чего-то не хватает. Если б, например, подразделения украинской армии массово самовольно во главе с командирами снимались с позиций из-за "снарядного голода" (а он в ВСУ еще более острый, чем в армии РФ), то россияне были бы уже под Ужгородом.

Однако, Z-среда (военные блогеры, военкоры и прочие) не только не осудила Пригожина, но и, в большинстве своем, горячо поддержала.

Реакция на демарш Пригожина - яркий, но не единственный подобный случай. Уже много месяцев эта среда, а также критикующие друг друга Пригожин и Гиркин, ведут полноценную информационную войну против командования российской армии, постепенно подступаясь и к Путину.

В Украине часто на это смотрят как на ничего не значащие "танцы с бубнами", которые на ход войны не влияют и не выходят за пределы отдельных телеграм-каналов, отражая какие-то внутренние разборки в РФ.

Однако это не совсем так.

1. Да. В основном "зрадная" повестка распространяется в военных телеграм-каналах и полностью отсутствует в федеральных СМИ. Однако эти каналы имеют очень большое влияние в конкретной целевой аудитории – среди российских военных, силовиков, волонтеров, а также в той части российского общества, которое активно поддерживает "спецоперацию". А следовательно, прямо влияют и на боевой дух армии РФ, и на мнение россиян, составляющих костяк сторонников вторжения в Украину.

2. Кампания, которая ведется этой средой, играет важную роль в размывании образа врага в российском обществе. По классике информвойны, в воюющей стране должен культивироваться единый образ врага. Когда ракета прилетела по дому, это виноват враг, а не система ПВО, которая эту ракету пропустила. Если идут бои в каком-то городе, то это виноват враг, а не командование, которое допустило, что враг до этого города дошел. Если массово гибнут на фронте солдаты, то это виноват враг, а не "тупые генералы", отправляющие бойцов в "мясные штурмы". И самое страшное, что может произойти для властей и командования армии в воюющей стране – это размывание образа врага, когда в проблемах обвиняется не внешний враг, а враг внутренний. К чему это может привести – в максимально радикальной форме можно было видеть в 1917 году в России. И поэтому во время войны власти любой страны стараются размывание образа врага пресекать в самом зародыше (чему, к слову, уделяется очень большое внимание в Украине). В России же военные телеграм-каналы, Пригожин, Гиркин и прочие "рассерженные патриоты" на системной основе ведут линию о том, что "внутренний враг не менее опасен, чем внешний". Причем враг этот засел в командовании армии, а то и в Кремле. Также постоянным потоком идут предсказания о грядущем поражении России.

3. Эта среда является важным поставщиком духоподъемного контента для украинских СМИ, способствуя укреплению в Украине веры в неизбежность победы. В отдельные дни до 100% хороших новостей с линии фронта для украинских медиа генерируются именно российскими военными телеграм-каналами (командование ВСУ, как правило, скупо сообщает о происходящем на передовой). А пятничное видео Пригожина с проклятиями в адрес Шойгу обеспечило отличное настроение миллионам украинцев под конец рабочей недели. И в целом ситуация в российском информполе разительно отличается от того, что происходит в Украине. Даже Порошенко и его сторонники, критикуя Зеленского за провалы в подготовке к войне, никогда не позволяют себе разгромно критиковать ВСУ и распространять пораженческие настроения. Как ни парадоксально, но в украинском информполе сейчас намного больше порядка, контроля и дисциплины, чем в России.

Если бы речь шла о тех людях, которые осуждают вторжение в Украину, считают эту войну преступной и губительной для России, или просто хотят ее скорейшего прекращения, то из их уст разгромная критика в адрес военно-политического руководства РФ, акцент на бездарности командования российской армии смотрелись бы вполне логично и естественно.

Однако речь идет о среде, которая войну поддерживает, но при этом информационно подрывает способность России ее вести.

А второй парадокс заключается в том, что такой "разгул военной свободы слова" почти никак не пресекается российскими властями. И это при том, что по закону о "фейках против российской армии" подводят под "уголовку" даже отца ребенка, нарисовавшего антивоенный рисунок. Но не Пригожина, Гиркина и блогеров, которые в ежедневном режиме кроют матом командование российской армии. Они фактически выведены за рамки действия этого закона.

Почему так происходит - есть много теорий разной степени конспирологичности. Это и межклановая борьба за контроль над минобороны РФ и за право осваивать огромные денежные потоки на войну. Это и "хитрый план Путина", который таким образом якобы пытается создать "внутреннюю конкуренцию", чтоб держать в тонусе генералов. Есть и другие версии.

Какая из них верна, нам сейчас судить трудно, но есть один очевидный вывод, который вытекает из всего происходящего.

В России имеются влиятельные силы (и это явно не антивоенно-либеральные круги), для которых внутренняя борьба за власть (а ожидания грядущих перемен на фоне затянувшейся и идущей явно не по плану войны усиливаются) гораздо важнее и интереснее результата войны. И с точки зрения борьбы за власть демарш Пригожина по Бахмуту - это не "удар в спину воюющему Отечеству", а яркий пиар-ход, создающий ему драматический образ "патриота-борца за справедливость, которому не дают воевать враги, засевшие в минобороны".

То, что война в Украине становится фактором внутриполитической борьбы, может превратиться в важную проблему для Кремля, которая создает растущий риск дестабилизации внутри РФ. А учитывая вовлеченность в нее военных кругов – и риск деморализации армии.

Сможет ли российская власть эту проблему решить, во-многом будет зависеть от хода боевых действий. Если грядущее контрнаступление ВСУ не приведет к успеху и Россия как минимум удержит фронт, то у Кремля будет возможность достаточно быстро и сравнительно легко купировать брожение. Если же фронт посыпется, то это, в глазах значительной части российского общества, подтвердит правоту тех, кто заявлял о грандиозных проблемах в армии РФ и в управлении государством, и может резко обострить внутриполитические процессы.