Владимир Зеленский еще не утвердил окончательный план контрнаступления.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Я не использую термин "контрнаступление". Это военные деяния. Наши военные знают, что делать и где делать, в какое время им делать. В кабинете верховного главнокомандующего – президента нашей страны – будет приниматься последнее решение относительно сроков и направлений [контрнаступления]. И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены", – сказал Данилов.

Данилов добавил, что правительство рассматривает несколько вариантов контрнаступления, окончательное решение будет зависеть от текущих обстоятельств.

"У нас есть несколько вариантов. Они все находятся в работе. И в зависимости от тех обстоятельств, которые будут в то или иное время, будут приниматься те или иные решения. Не требуется ожидать или не ожидать [контрнаступления]. Мы уже доказали, что мы непобедимая нация, и мы это обязательно сделаем. И благодаря нашим партнерам в частности", – отметил он.

Сегодня в Офисе президента заявили, что контрнаступление ВСУ может растянуться на недели и месяцы и его нельзя рассматривать как одну великую битву, которая все решит.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что контрнаступление ВСУ идет по плану и будет "удивительным и быстрым".