В Госдепе заявили, что Украина получила от Запада все необходимые для успеха контрнаступления вооружения
Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха контрнаступления.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.
"Как я уже неоднократно говорил, речь идет не только о вооружениях, но также об обучении, о том, чтобы Украина могла обслуживать поставленные нами системы. И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы. По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными", - сказал глава Госдепа.
Напомним, ранее Клеверли заявил, что украинское контрнаступление может не стать решающим в войне. При этом Клеверли призвал западные державы "решиться продолжать поступать правильно" независимо от того, как будет развиваться наступление.
Как мы писали, в конце апреля командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что Киев уже получил более 98% обещанных ему боевых машин.