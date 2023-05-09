Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха контрнаступления.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

"Как я уже неоднократно говорил, речь идет не только о вооружениях, но также об обучении, о том, чтобы Украина могла обслуживать поставленные нами системы. И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы. По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными", - сказал глава Госдепа.

Напомним, ранее Клеверли заявил, что украинское контрнаступление может не стать решающим в войне. При этом Клеверли призвал западные державы "решиться продолжать поступать правильно" независимо от того, как будет развиваться наступление.

Как мы писали, в конце апреля командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что Киев уже получил более 98% обещанных ему боевых машин.